獅子座・女性の運勢

社会面での展開が、獅子座の日常に波風を立てそうな今週です。現在、強い挑戦意欲のもと、自分なりの目標にまっすぐ向き合っていそうな獅子座。直感力、行動力共に優れており、「これだ！」と思ったことには飛び込んでいけそうです。また、それを力強く支えてくれるのが、パートナーや親友など大事な人の存在なのでしょう。が、ここで起こる展開はその絆に割って入る種類のものなのかも。社会面として考えれば好調と言えますが、「せっかく相手が準備してくれたのに、急な仕事で何かがダメになる」などが起こりやすいです。もし似たことがあったら大事な人に寄り添うことをお勧めします（獅子座のせいではないが）。「仕事なんだから、しょうがない」は悪手ですよ。

獅子座・男性の運勢

現在、自分自身の強い挑戦意欲を実際の行動に落とし込み、思いきりやっていそうな獅子座。まだまだ始まったばかりですが、その意欲の強さや直感力は素晴らしく、困難にひるまない勢いを持っています。また、それを支えてくれるのがパートナーや親友を筆頭とした大事な誰かの存在なのでは。が、今週からは仕事方面がいっそう活発化し、状況のなかでブレーキとなるでしょう。おそらく展開としては肯定的なものですが、それがあるせいで挑戦がしにくくなる…これはありえます。また獅子座以上に、相手にとってそれはストレスです。もやもやしがちですが、できれば相手をまずフォローして（主に精神的な意味）。

占い：アストロカウンセラー・まーさ