乙女座・女性の運勢

自分自身のなかで強いブレーキがかかりそうなタイミングです。それによって迷いが出て、場合によってはちょっと調子を崩すことも。いまの乙女座は強い挑戦意欲があり、社会面を中心として自分自身を大きく変え、新しい力を引き出そうとしているはずです。実際、それはうまく機能し、新たな自分の発見にも強い手ごたえを感じているでしょう。でも…まあ簡単に言うと、少しいきなり根詰めすぎた面があるのかも。その傾向が強い人ほど、「私これでいいのか」と思い、急な方向転換をしたくなるかな。でも、大丈夫…必要なのはまず休養。特に心の休養ね。好きなことに没頭する時間を設けるのもいいですね。

乙女座・男性の運勢

現在、社会面を中心に思いきった挑戦を繰り広げ、自分のなかの新しい可能性を次々発見していそうな乙女座。実際大きな成果を上げていそうで、そこに感じる充実感も強いものでしょう。ただ、ちょっと最近、頑張りすぎたのか、集中しすぎたのか、いまの状況に対する疑問や反発を感じやすいかもしれない今週です。背景にあるのは心身の疲れと不安感。いきなり何かをやめたくなったりもしがちですが…原因はそこにあります。まずは休むのがよさそう。より重要なのは精神的な疲れをとるほうなので、気分転換のための時間も積極的に設けてください。

占い：アストロカウンセラー・まーさ