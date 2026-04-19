天秤座・女性の運勢

現在、新しい自分を引き出したいという強い欲求のもと、思いきった挑戦を日常のなかで繰り広げていそうな天秤座。そこにはパートナーや親友など大事な相手からの大きなサポートや刺激があり、早くも十分な手ごたえを感じているところでしょう。ただ今週は、その勢いに対し、いくばくの迷いが生じやすいときです。きっかけは家族などの周囲の人の状況や、天秤座自身のコンディションの問題かもしれませんが、ふと「そんなに頑張らなきゃダメか？」と感じるのかも。ストレスを実感しやすいときなので、もし当てはまるなら少しペースダウンを。何が正しいかは簡単には決められません。が、休養はOKですよ。

天秤座・男性の運勢

現状の自分の意欲や頑張りに疑問や陰りが生まれやすいタイミングでしょう。いまの天秤座はパートナーや親友に代表される大事な相手とのタッグにより、思いきった挑戦を続けているところなのでは。すでに、その行動はかなりの成果を出していそうで、相手との信頼関係も相当なレベルに達しているはず。が、ちょっと勢いがありすぎたせいか、今週は何らかの展開をきっかけに、「ここまでやらなきゃいけないのか」と感じやすいかも。当てはまるならまずは休養を増やしましょう。実際、難しいことをやっているのはたしかです。休みは必要！

占い：アストロカウンセラー・まーさ