蠍座・女性の運勢

パートナーとの考え方、価値観の違いがかなり明確になる時期かもしれません。蠍座は仕事の状況も含め、いまの自分には「大きな変化が必要だ」と感じていそう。その勘は正しく、いま実際に何かに挑戦しているのなら、その経験からは大きな手ごたえも得られているのでしょう。ただ蠍座の大事な人は同じ状況に対しても違う見方をしているのでは。蠍座の意欲に理解を示さず、「それよりもっとこうしよう」と別の提案をしてくるかも。現状、話し合いで理解しあうのは難しいので、自分の判断を貫くべきシーンもあるようです。無理に相手に合わせなくていいですよ。

蠍座・男性の運勢

パートナーや親友を筆頭とする自分にとって大事な相手と、考え方の差が浮き彫りになりそうなタイミングです。主にテーマとなるのは、現在蠍座が猛烈挑戦中の仕事面～生活面の変化について。蠍座は「それが必要だ」と強く感じたからこそ積極的な行動に出ていて、すでにそこで一定の手ごたえ、強い直感などもつかんでいるのでしょう。が、相手にはそれが見えず（考慮せず）、全然関係ない提案をしてくる…などありえます。イラっとしそうですが、話し合ってわかりあえることでもないのでは。正面からの衝突は避けたいですが、でも自分を譲らないでくださいね。

占い：アストロカウンセラー・まーさ