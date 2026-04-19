魚座・女性の運勢

現在ストイックに、自分を成長させるべく努力を重ねている魚座です。それは順調に成果を出し、「この方向でやっていけそう！」という手ごたえにもなってきているでしょう。優れた直感とセンスをもって直進中ですが、今週からは周囲からやや茶々が入りそう。いまは新展開が起こりやすいときで、出会いも増えてくるでしょう。でも、新たに現れる誰かは「そんなに頑張る必要ある？」（たとえば）と言うのかも。相性のいい相手だけに、モヤッとしがちですが、「あくまで他人の意見」と理解し、もろに受け取らないほうがよさそう。楽しいことを共有するのはいいと思いますよ。

魚座・男性の運勢

新たな展開、もしくは出会った人の存在にややストレスを感じやすいとき。いまはそもそも魚座に対し好意的な状況が起こりやすいときなので、それが人にしろ出来事にしろ、いいものではあるはずです。ただ、同時にいまの魚座は内側に強い挑戦意欲を秘め、かなりストイックに何かを頑張っているところでしょう。それはすでに確実な手ごたえを残しているのですが、周りはその深い思いに気づかず「何でそんなに頑張るの？」（たとえば）などというのでは。楽しめる部分では交流し、刺激を取り入れるべきですが、それによって揺らされたりしないで。価値観は人それぞれですから。

占い：アストロカウンセラー・まーさ