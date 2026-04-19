牡羊座・女性の運勢

牡羊座に「現実の壁」が大きく立ちはだかるような今週です。現在、高い行動力と鋭い直感に恵まれ、「思いきってやってみよう！」と思えるときでしょう。が、ここで新たに起こるのは…たとえば仕事のスケジュールの問題や金銭的な問題など、「意欲だけではどうにもならない」という種類の何かなのでは。もちろん牡羊座自身もそれで躊躇したくはありません。けれどそれ以上に、もしいま誰かと協力し合って何かをやっているなら、その相手が不満を覚えそう。解決策はとりあえずちょっと様子を見る…かな（やることはやる）。もし周囲で人の衝突が起こったら、あまりかかわらないように。視野は広く持ってください。

牡羊座・男性の運勢

自分に必要な新たな挑戦に対し、非常に積極的になれるパワフルな時期が続きます。牡羊座自身の直感や行動力も高レベルですが、いまは志を同じくする仲間がいることがとても心強いでしょう。でも、今週からはやや現実的な問題が飛び込みやすく、全体にブレーキがかかるかも。金銭的なテーマや仕事上の制限などがあり得ます。ストレスは感じるでしょうが、自分でどうにかできる種類のことではないのは早々に悟るかな。ただ仲間はそれにいっそうストレスを感じていそう。いまやれることをやりながら様子を見つつ、常に視野を狭めないように気をつけて。

占い：アストロカウンセラー・まーさ