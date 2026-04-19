牡牛座・女性の運勢

非常に忙しく、大きく躍進できる社会運が続きます。いまは牡牛座の新しい一面を開花させるような内容がやってきやすく正直、負担は大きいでしょう。ただ、取り組んでいるなかで確実な手ごたえがあるのもたしかで、「こんなこともやれるんだ！」と自分に対し新しい発見をすることもしばしばでは。ただ、今週はその仕事の状況に対し強い反発心を覚える展開があるのかも。「えっ、それはちょっと無理！」とリアルに反応する感じかな。実際「牡牛座から見て無理」な場合もあるし、「あくまで自分のやり方でやりたい」といったこだわりが原因な場合もあります。その気持ちは尊重しますが…あまりことを荒立てないほうがいいと思うなあ。

牡牛座・男性の運勢

現状の仕事の状況に対し、強いストレスを感じ反発したくなるときです。そもそもいまの牡牛座の社会面は激動で、いままでにない挑戦を次々課される状況なのかも。たしかに大変ではありますが、一面で「自分はこんなこともできるんだ！」という発見をもたらしてくれる部分もあり、やりがい的には強くあるはず。ただ今週は牡牛座自身のこだわりも強まるときなので、その部分が衝突を生むのかもしれません。自分自身にとっては大切なことですから、そこはそのままに。ただ思っている以上に話が大きくなることも。少々ご用心を。

占い：アストロカウンセラー・まーさ