【フェニックス（米アリゾナ州）＝平沢祐】米大リーグは１８日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロッキーズ戦の九回に右前打を放ち、昨季からの連続試合出塁を５０に伸ばした。

チームは３―４で敗れた。ホワイトソックスの村上はアスレチックス戦で２試合連続本塁打となる７号ソロを放ったが、チームは６―７で敗戦。ブルージェイズの岡本はダイヤモンドバックス戦で４試合ぶり安打をマーク。試合は２―６で敗れた。

大谷、９回２死の土壇場で記録更新

大谷が土壇場で底力を見せた。最後の打席で安打を放ち、連続試合出塁の記録を伸ばした。

一回は敵失、八回は打撃妨害で塁に出たが、いずれも出塁記録にはカウントされず、九回も二死に。それでも、代打スミスが内野安打で出塁したことで、大谷に打席が回ってきた。

右腕ボドニックの１ボール１ストライクからの３球目、内角低めのチェンジアップを捉えると、打球は一、二塁間を抜けた。記録の更新とともに同点への足がかりを作ったが、次打者タッカーが左飛に倒れてチームは敗れた。

５０試合連続出塁は、球団史上３位タイ。球団記録は５８試合で、メジャー記録は「最後の４割打者」のテッド・ウィリアムズが１９４９年にマークした８４試合だ。ロバーツ監督は「彼（大谷）に最後の打席が回り、試合の流れを変えるチャンスがくることを願っていた。素晴らしい記録だ」とたたえた。（米コロラド州デンバー 帯津智昭）

岡本和真、４試合ぶり安打で復調の兆し

岡本は４試合ぶりとなる安打と打点をマークした。二回に右前打を放つと、得点圏に走者を置いた六回には適時打。追い込まれてから厄介なナックルカーブを続けられたが、ファウルで粘り、甘く入った真っすぐを捉えて三遊間を破った。「食らいついていった結果がヒットになってよかった」とホッとした表情。４連敗と元気ないチームで、岡本が復調の兆しを見せたのは明るい材料だ。（平沢祐）