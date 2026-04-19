【漢字クイズ】「木葉下」はなんて読む？正解できたらすごい！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「木葉下」はなんて読む？

「木葉下」という漢字を見たことはありますか？ 茨城県水戸市にある地名です。 いったい、「木葉下」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「あぼっけ」でした。 木葉下は、茨城県水戸市に位置しています。

そんな木葉下のある水戸市は、日本三名園のひとつ偕楽園や、その南東に広がる千波湖など、歴史と自然をあわせて楽しめるまちです。

弘道館のような歴史スポットもあり、落ち着いた町歩きがしやすいのも魅力で、四季の風景を味わいながら、水戸らしい上品な空気を感じられるエリアとなっていますよ。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

・『水戸市ホームページ』

ライター Ray WEB編集部