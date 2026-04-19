【漢字クイズ】「木葉下」はなんて読む？正解できたらすごい！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「木葉下」はなんて読む？
「木葉下」という漢字を見たことはありますか？
茨城県水戸市にある地名です。
いったい、「木葉下」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「あぼっけ」でした。
木葉下は、茨城県水戸市に位置しています。
そんな木葉下のある水戸市は、日本三名園のひとつ偕楽園や、その南東に広がる千波湖など、歴史と自然をあわせて楽しめるまちです。
弘道館のような歴史スポットもあり、落ち着いた町歩きがしやすいのも魅力で、四季の風景を味わいながら、水戸らしい上品な空気を感じられるエリアとなっていますよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『水戸市ホームページ』
ライター Ray WEB編集部