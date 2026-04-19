【嫁ぎ先の天然家族2】無言で会話成立？結婚12年目夫婦のやりとり＜第16話＞#4コマ母道場
結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。めいさんは夫と結婚して12年。今や言葉を口にしなくても会話が成立するそうです。
第16話 会話がなくても
【作者コメント】
息子に向かって「同じことを何度注意させるんだ」と怒っていた夫。その姿を見つめながら、私は「毎回忘れるのはあなたも同じですからね……？」というオーラを漂わせていました。すると夫からは無言の「ごめんなさい」が返ってきたのです。
夫婦になって12年経つと、言葉にしなくても嫌味を伝えられるし、言葉にしなくても謝れるんですね。夫婦って便利だな〜。
編集・井伊テレ子
第16話 会話がなくても
【作者コメント】
息子に向かって「同じことを何度注意させるんだ」と怒っていた夫。その姿を見つめながら、私は「毎回忘れるのはあなたも同じですからね……？」というオーラを漂わせていました。すると夫からは無言の「ごめんなさい」が返ってきたのです。
夫婦になって12年経つと、言葉にしなくても嫌味を伝えられるし、言葉にしなくても謝れるんですね。夫婦って便利だな〜。
編集・井伊テレ子