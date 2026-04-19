◇Bリーグ2025―26シーズン B1第33節GAME2 大阪エヴェッサ103―93川崎ブレイブサンダース（2026年4月19日 おおきにアリーナ舞洲）

大阪エヴェッサが1月3、4日の越谷アルファーズ戦以来のホーム連勝を飾り、通算成績を22勝33敗とした。

この試合、1Q最初のシュートで相手ファウルをもらいフリースロー2本をしっかり決めた植松義也（27）がスパークした。自身初のスリーポイントシュート4本を決め、キャリアハイの14得点でマン・オブ・ザ・ゲームに選ばれた。

「自分の役割としてはディフェンスだと思っているのですが、シュート力もあることをアピールできたのはよかった。今までのキャリアでこんなに試合に出ることがなかったので、そこはキツイですけど…」

試合後の記者会見でジョーク交じりに試合を振り返りながらも「まだまだ課題はあります」と、真面目に話すのも植松ならではの人間性。試合では、ハードなプレースタイルでチームを鼓舞する“エヴェッサの桜木花道”は、ケガ人が続出しているチーム事情もあるが、自身のパフォーマンスでプレータイムを伸ばしてきたのも事実だ。22日のシーホース三河戦はホームゲーム今季最終戦。「相手はリーグトップレベルのオフェンス。ディフェンスでどれだけ頑張れるかですが、勝ちを（ファンのみなさんに）届ける強い気持ちで戦いたい」。移籍1年目の大阪で存在感を着実に高めてきている植松が、ホーム最終戦でディフェンスの真骨頂を見せるつもりだ。