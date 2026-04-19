【あすから】『愛の不時着』キム・ジョンヒョン、1人3役演じ分け 韓国ドラマ『コクドゥの季節』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のキム・ジョンヒョン、イム・スヒャンが出演する韓国ドラマ『コクドゥの季節』（全16話）が、あす20日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週月曜 後2：00〜※2話連続放送／20日は後2：15〜）
【場面ショット】『コクドゥの季節』キム・ジョンヒョンのキス寸前
同作は前世で引き裂かれた2人が、時を超え“死神”と“医師”としてまさかの再会。男はなぜ死神になったのか、そしてかつての愛の記憶を取り戻せるのか…ハラハラドキドキの連続に心ときめくファンタジー・ラブロマンス。
『愛の不時着』『哲仁王后〜俺がクイーン!?〜』など数々の大ヒット作に出演し、圧巻の演技力で視聴者を魅了してきたキム・ジョンヒョン。同作では、深い悲しみを背負った“死神”に加え、“医師”、そして前世の“武士”という1人3役を見事に演じ分けた。対するヒロインには『私のIDはカンナム美人』『美女と純情男』のイム・スヒャン。仕事運も男運もなく災難ばかり続くが持ち前の明るさで乗り越える女医役を熱演。前世の因縁が深く関わる2人の恋は、どのような結末を迎えるのか。
■あらすじ
遠い昔、外国に売られるソリと彼女が愛する武士オ・ヒョンは、2人で逃亡しようとするも失敗し命を失う。ヒョンはあの世でソリを長い間待ち続けたが再会できず、神の怒りに触れて人間に天罰を与える死神コクドゥにされてしまう。そして現代、地方病院で働く女医ハン・ケジョルは、患者の遺族から理不尽なクレームを受けて病院をクビに。さらに、落ち込んだ帰り道の階段で転びそうになるが、謎の黒ずくめの男に助けられる。そうした中、ピルソン病院の面接を受けたケジョルは自分を助けてくれた男にそっくりのト・ジヌの目にとまり働けることになる。しかし、ある事件に関与していたジヌはケジョルの目の前で亡くなるが、その体にコクドゥが乗り移り…。
■演出
ペク・スチャン、キム・ジフン
■脚本
カン・イホン、ホ・ジュンウ
■キャスト
キム・ジョンヒョン、イム・スヒャン、アン・ウヨン、キム・ダソム
【場面ショット】『コクドゥの季節』キム・ジョンヒョンのキス寸前
同作は前世で引き裂かれた2人が、時を超え“死神”と“医師”としてまさかの再会。男はなぜ死神になったのか、そしてかつての愛の記憶を取り戻せるのか…ハラハラドキドキの連続に心ときめくファンタジー・ラブロマンス。
■あらすじ
遠い昔、外国に売られるソリと彼女が愛する武士オ・ヒョンは、2人で逃亡しようとするも失敗し命を失う。ヒョンはあの世でソリを長い間待ち続けたが再会できず、神の怒りに触れて人間に天罰を与える死神コクドゥにされてしまう。そして現代、地方病院で働く女医ハン・ケジョルは、患者の遺族から理不尽なクレームを受けて病院をクビに。さらに、落ち込んだ帰り道の階段で転びそうになるが、謎の黒ずくめの男に助けられる。そうした中、ピルソン病院の面接を受けたケジョルは自分を助けてくれた男にそっくりのト・ジヌの目にとまり働けることになる。しかし、ある事件に関与していたジヌはケジョルの目の前で亡くなるが、その体にコクドゥが乗り移り…。
■演出
ペク・スチャン、キム・ジフン
■脚本
カン・イホン、ホ・ジュンウ
■キャスト
キム・ジョンヒョン、イム・スヒャン、アン・ウヨン、キム・ダソム