ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 溢れる肉汁は美味しさの証！濃厚ハンバーグにジャンボ餃子、極厚メン… 溢れる肉汁は美味しさの証！濃厚ハンバーグにジャンボ餃子、極厚メンチカツは一体どれだけ肉汁がしたたるのか？その量をはかってきました！【それスタ】 溢れる肉汁は美味しさの証！濃厚ハンバーグにジャンボ餃子、極厚メンチカツは一体どれだけ肉汁がしたたるのか？その量をはかってきました！【それスタ】 2026年4月19日 17時0分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 肉汁出まくりグルメ！肉汁が一体どれほど溢れ出るのか、行列ができる人気店で量ってきました！ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 老後, 法要, 大阪, 住宅, ネジ, 介護, 静岡, 明大前, 配線, 仏壇