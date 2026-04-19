青森県鰺ヶ沢町にある戦争遺構で、戦後は住居や学校として使われた旧陸軍の兵舎が、今冬の雪の重みで倒壊した。

明治時代に建てられ、これまで町の歴史を伝えてきた建物の倒壊に、町民からは「よく頑張った」とねぎらう声が聞かれた。（家高ひかり）

倒壊したのは、岩木山北麓に所在した旧陸軍の「山田野演習場」の兵舎（全１２棟）のうち、現存していた「第９号兵舎」。間口７・３メートル、奥行き６７メートルの木造で、１９１２年頃に建てられた。町教育委員会によると、同兵舎には最大で兵士約２００人が寝泊まりしたという。

近所の住民によると、今年１月下旬に「大きな音がして、建物が下がっているように見えた」。当時、町では約４０センチの積雪があり、３月２３日に町教委の中田書矢さん（５３）が雪解けを待って様子を確認すると、９号兵舎の中央から東側が潰れていた。

中田さんによると、兵舎１２棟は戦後、民間に払い下げられた演習場を開拓する人々の住居として使われた。その後、町の人口が増えたため、木材を学校などの建設資材に使おうと９号兵舎以外は取り壊された。

唯一残った同兵舎は４７年から６０年まで中学校の校舎として使われ、以降は近隣住民の農機具置き場に。近年は調査や研究のほかに、地元の子どもたちの地域学習の教材としても使われていたという。

また、兵舎は用途が変わるたびに、柱を取ったり間口を広げたりしたためもろくなり、約１０年前から町教委などが補修工事をしていた。

昨年末には屋根に大きな穴が開くなど、すでに「満身創痍（そうい）だった」といい、中田さんは「戦争、開墾、学校と地域の記憶をつなぎ留めてきた遺産。ここまでよく持った」と誇らしげに話す。

近所の農家（８２）は、今年も持ちこたえると思い、中にトラクターなどを置いていたが、倒壊を受けて機材を取り出した。「補修がなければもっと早く潰れていたと思う」と町教委に感謝する。

兵舎を活用した中学校の最後の卒業生でもあり、「中は狭かったけど、友人と（小銃を収納する）銃架にもたれてしゃべったり、グラウンドで遊んだりした思い出がある。ずっとあったからさみしいけれど、今までよく頑張ってくれた」と目を細めた。