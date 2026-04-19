攻めの姿勢で王座を守り抜いた。体操の全日本個人総合選手権最終日（１９日、群馬・高崎アリーナ）、男子決勝は橋本大輝（２４＝日本生命・セントラルスポーツ）が合計１７０・１１４点で６連覇を達成。２００８〜１７年大会を制した内村航平以来の快挙となった。

今季の世界選手権（１０月、オランダ）などの選考会は、個人総合のＤスコア（演技価値点）の合計に応じ、加点が与えられる新ルールを採用された。全６種目の得点は岡慎之助（徳洲会）が上回ったが、３３点台のＤスコアをマークした橋本に０・３点が加点。０・２１６点差で橋本に軍配が上がった。橋本は「加点をいただいて優勝しているので、できれば演技で優勝したかったところもあるけど、こういうのも作戦の一つとして戦っていた」と安堵の表情を浮かべた。

今大会は最初の床運動で出遅れながらも、後半の３種目で立て続けに高得点を記録。「何か吹っ切れたように感じた。精神的に成長した」と手応えを口にした一方で、自らの求める領域にはまだ到達していないという。

最終選考会となるＮＨＫ杯（５月、東京体育館）に向けて「岡選手の３連覇を阻止して、一番で代表入りにしたい。演技で結果をしっかり出せたらなと思う」と力を込めた。

今季の戦いはまだ始まったばかり。最高のスタートを切ったエースは、ここからギアを上げていく。