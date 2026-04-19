◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―２ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）

広島が今季初の無得点でＤｅＮＡに敗れ、３連敗を喫した。同カードでは１９６１年以来６５年ぶり３度目となる開幕から５連敗で、昨季から８連敗。ワースト借金５に膨らんだ。

新井監督は打線について「我慢して立て直したい」と言及。敗戦の中でも光った若ゴイに「いいものを見せてくれた選手もたくさんいた」と目を向けた。

先発・床田は８回２失点で２敗目。打線は大改造。右肩痛から約３週間ぶりに１軍復帰したドラフト１位・平川は第１打席の初球に左前打を放つなどマルチ。４戦ぶりスタメンの３位・勝田（近大）は猛打賞をマークした。持丸は７回にプロ初安打を放つなど、輝きを放った。

以下は新井監督の主な一問一答

―先発・床田は粘り強く

「しっかり粘り強く試合をつくってくれた」

―打線は大きく入れ替えたが、つながらなかった

「つながらなかったけど、いいものを見せてくれた選手もたくさんいた。我慢して立て直していきたい」

―打線は昨日に引き続きヒットは出ている。あとは得点圏

「そうやね。いいところまで行ってるので、あとは得点圏で（安打が）出ればいい流れになってくると思うので。本当に悔しい週末になったので、来週しっかり頑張りたい」

―復帰したばかりの平川は初球から対応

「やっぱり雰囲気を変えてくれる選手だと思うし、どんどん明るくやってもらいたいな」

―持丸は攻守両面でいい姿

「良かったね。今シーズン初めてのスタメンだったけど、落ち着いていたし、いいヒットだった」

―ファビアンはベンチスタート。今後も状態を見ながら

「そういう感じかな」