サッカー日本代表の歩みを描いたドキュメンタリー映画「ONE CREATURE」が、6月5日より公開される。この話題について、元日本代表の本並健治と那須大亮が、4月14日配信のABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」で語った。

本並は「協会はこういうの好きよね」と笑いながらも、ワールドカップ直前に公開する狙いとして、サポーターや選手のモチベーションを高めるためだと分析。実際に大会前に選手・スタッフの士気を高めるため、チームの活動を記録した映像を音楽付きで編集し、メンバー全員で鑑賞することは珍しくないという。

「2002年の日韓ワールドカップのときのドキュメンタリービデオがすっごい好きで・・・」那須は熱を込めて振り返る。中田英寿をいじる松田直樹の姿や、“ゴン中山”こと中山雅史が若手に絡む場面などを挙げ、「ベテランの存在意義がよくわかるし、本当に胸が熱くなる。ああいう濃いドキュメンタリーを見ると、より日本代表を応援したくなる」と語った。さらに「裏側を見ることで、なぜその選手が選ばれているのかも理解できるはず」と強調。普段見ることのできない日本代表の裏側にある関係性や空気感まで伝えることで、サポーターの一体感を作ることも期待できると語った。

番組では他にも時代の流れによって変わるGK（ゴールキーパー）の練習方法や、食のこだわりが強すぎる川口能活の私生活も紹介している。

ABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」で無料配信中。

次回配信は、4月21日（火）19時頃。今年1月までJリーガーだった元日本代表GK・六反勇治が登場する。

【番組概要】

■ABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」

■配信時間：各種Podcast・YouTube配信は、毎週火曜日19時頃

■パーソナリティ：本並健治・那須大亮

■メールアドレス：sggk@abc1008.com

■番組公式Ｘ：@sggk_abc

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