網膜剥離の放置リスク。失明を回避するための「受診のデッドライン」とは？

網膜剥離の初期症状を見過ごすと、視力の回復が困難になる可能性が高まります。網膜が剥離した状態が続くと、視細胞は不可逆的な損傷を受け、手術で網膜を元の位置に戻しても視力が完全には戻らない場合があります。症状を感じたときにどう行動するかが、その後の視力を大きく左右します。早期発見と早期治療の重要性、および視力予後に影響する要因について説明します。

監修医師：

柿崎 寛子（医師）

三重大学医学部卒業 / 現在はVISTA medical center shenzhen 勤務 / 専門は眼科

網膜剥離の初期症状を放置するリスク

網膜剥離の初期症状を見過ごすと、視力の回復が困難になる可能性が高まります。網膜が剥離した状態が続くと、視細胞は不可逆的な損傷を受け、手術で網膜を元の位置に戻しても視力が完全には戻らない場合があります。特に黄斑部が剥離すると、中心視力への影響が大きく、日常生活に深刻な支障をきたします。

早期発見と早期治療の重要性

網膜剥離の治療成績は、診断から治療までの時間に大きく左右されます。網膜裂孔の段階で発見できれば、レーザー治療や冷凍凝固術といった比較的負担の少ない処置で進行を防げる可能性があります。一方、剥離が広範囲に及んだ場合は、硝子体手術やバックル手術といった本格的な手術が必要となります。

黄斑部が剥離する前に治療を開始できた場合、視力予後は良好であることが報告されています。しかし、黄斑部が剥離してから治療を受けた場合、術後の視力回復には限界があります。また、剥離が長期間続くと増殖性硝子体網膜症と呼ばれる状態に進行し、網膜表面に膜が形成されて治療が極めて困難になります。このため、初期症状を自覚した時点で速やかに眼科を受診することが、視力を守るうえで決定的に重要です。

視力予後に影響を与える要因

網膜剥離後の視力予後は、複数の要因によって決まります。最も重要なのは、黄斑部の剥離の有無と剥離していた期間です。黄斑部が剥離していない場合、適切な治療を受ければ視力を維持できる可能性が高くなります。剥離期間が短いほど、視細胞の損傷が少なく、回復の見込みも良好です。

剥離の範囲も予後を左右します。網膜の一部のみが剥離している場合と、広範囲に及ぶ場合では、手術の複雑さや回復の見込みが異なります。また、増殖性硝子体網膜症の有無、患者さんの年齢、基礎疾患の有無なども予後に関わります。若年者は組織の修復能力が高い傾向にあり、高齢者や糖尿病をお持ちの方では回復に時間を要する場合があります。手術方法や術者の技術、術後の管理も視力予後に影響を与える要素です。

まとめ

網膜剥離の初期症状である飛蚊症や光視症は、視力を守るための重要なサインです。これらの症状を正しく理解し、変化に気づいたときに速やかに眼科を受診することで、多くの場合で視力の低下を防ぐことができます。特に急激な飛蚊症の増加、光視症の出現、視野欠損といった症状が現れた場合は、緊急性が高く、当日中の受診が推奨されます。網膜剥離は早期発見・早期治療により良好な予後が期待できる疾患です。少しでも気になる症状があれば、自己判断せずに眼科専門医に相談することが、大切な視力を守る第一歩となります。

参考文献

日本眼科学会「網膜剥離」

厚生労働省「重篤副作用疾患別対応マニュアル 網膜剥離」