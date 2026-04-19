「老化しやすい人」に共通の“生活習慣”をご存じですか？ 医師が教える2つの不足とは？

老化の進行速度は、毎日の生活習慣によって大きく変わります。睡眠や運動の状態が乱れると、細胞の修復機能や代謝が低下し、老化を早める原因となることがあります。ここでは、老化が加速しやすい方に共通して見られる代表的な生活習慣のパターンを取り上げ、それぞれの問題点とその背景について詳しく説明します。

監修医師：

松澤 宗範（青山メディカルクリニック）

老化しやすい人に共通する生活習慣

2014年3月 近畿大学医学部医学科卒業2014年4月 慶應義塾大学病院初期臨床研修医2016年4月 慶應義塾大学病院形成外科入局2016年10月 佐野厚生総合病院形成外科2017年4月 横浜市立市民病院形成外科2018年4月 埼玉医科総合医療センター形成外科・美容外科2018年10月 慶應義塾大学病院形成外科助教休職2019年2月 銀座美容外科クリニック 分院長2020年5月 青山メディカルクリニック 開業所属学会：日本形成外科学会・日本抗加齢医学会・日本アンチエイジング外科学会・日本医学脱毛学会

老化の進行速度には個人差がありますが、特定の生活習慣を持つ方は老化が早まる傾向があります。ここでは、老化を加速させる代表的な生活習慣について詳しく見ていきましょう。

睡眠不足と老化の悪循環

睡眠は身体の修復と再生を担う重要な時間です。睡眠中には成長ホルモンが分泌され、細胞の修復やタンパク質の合成が活発に行われます。しかし、慢性的な睡眠不足はこのプロセスを妨げ、細胞の老化を早めます。また、睡眠不足はストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を増加させ、血糖値の上昇や免疫機能の低下を引き起こします。さらに、睡眠の質が低いと脳内の老廃物を排出する機能が低下し、認知機能の衰えや記憶力の低下につながる可能性があります。理想的な睡眠時間は個人差がありますが、一般的には7～8時間程度が推奨されています。寝室の環境を整え、就寝前のスマートフォンやパソコンの使用を控えることで、質の高い睡眠を確保しやすくなります。

運動不足が引き起こす老化現象

運動不足は筋肉量の減少や基礎代謝の低下を招き、肥満や生活習慣病のリスクを高めます。また、運動が不足すると血流が悪くなり、細胞への酸素や栄養の供給が滞るため、組織の修復能力が低下します。さらに、運動には抗酸化酵素の働きを高める効果があり、適度な運動習慣は酸化ストレスを軽減することが知られています。逆に、長期間にわたって運動をしないと、骨密度が低下し、骨折のリスクが高まるほか、関節の柔軟性も失われます。心肺機能の低下も進み、疲れやすくなったり息切れしやすくなったりします。ウォーキングや軽いジョギング、水泳、ヨガなど、自分に合った運動を週に数回取り入れることで、身体全体の老化を穏やかにすることができます。

まとめ

老化は避けられない自然な現象ですが、その進行速度や現れ方は日常生活の工夫によって大きく変わります。バランスの取れた食事、適度な運動、質の良い睡眠、ストレス管理、紫外線対策など、できることから少しずつ取り入れていくことが大切です。また、鼻を含む顔の変化が気になる場合は、美容医療や専門的な治療を検討することも一つの方法です。老化と上手に向き合い、健やかで充実した日々を送るために、まずは信頼できる医療機関に相談してみることをおすすめします。自分に合った対策を見つけ、無理なく続けることで、年齢を重ねても活力ある生活を維持することができるでしょう。

参考文献

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」

日本抗加齢医学会

国立がん研究センター「がん情報サービス」

日本皮膚科学会