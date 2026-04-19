「反則レベルの反応」「控えめに言っても神」森保J守護神が超大仕事！イタリア代表の相手10番はがっかり…地元メディアも激賞「特筆すべき」
最終盤に大仕事をやってのけた。
現地４月18日に開催されたセリエA第33節で、鈴木彩艶を擁する14位のパルマは、11位のウディネーゼと敵地で対戦。51分にネスタ・エルフェージュが挙げた今冬に加入後初ゴールを守り切り、１−０で接戦を制した。
鈴木は怪我を経て、５試合連続で先発。すると、とびきりの見せ場は90＋６分にやってきた。ニコロ・ザニオーロにペナルティエリア内から、嫌なバウンドをしたシュートを浴びるも、23歳のGKは右手の指先で見事にセーブしてみせたのだ。
10番を背負うイタリア代表のザニオーロはがっくりとし、思わず顔を手で覆った。
この決定機的瞬間を『DAZN』の公式Xが「神の指」「指先ひとつで〜鈴木彩艶 試合終了間際の超反応」と綴って映像を公開したところ、興奮の声が続々と寄せられている。
「試合終盤であの反応はまさに“神の指”」
「マジで神ってたな...あの反応は反則レベル」
「あれ止めるのエグいな」
「これは相手に絶望を与えるセーブ」
「世界的に見てもトップクラスのGKだと思う」
「日本もGK育ってきてるけどやっぱり彩艶が頭一つ抜けとるな！」
「控えめに言っても神」
「W杯に向けて完璧の仕上がり」
また、地元メディア『Parma Live』も「スズキの活躍は特筆すべき。このセーブが勝利を決定づけた」「終盤の緊迫した局面で、守備陣のリーダーとしての存在感を示した」と大絶賛だ。
北中米W杯を前に、森保ジャパン守護神の躍動ぶりは非常に頼もしい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】１−０で迎えたタイムアップ直前、鈴木彩艶が“神の指”セーブ
現地４月18日に開催されたセリエA第33節で、鈴木彩艶を擁する14位のパルマは、11位のウディネーゼと敵地で対戦。51分にネスタ・エルフェージュが挙げた今冬に加入後初ゴールを守り切り、１−０で接戦を制した。
鈴木は怪我を経て、５試合連続で先発。すると、とびきりの見せ場は90＋６分にやってきた。ニコロ・ザニオーロにペナルティエリア内から、嫌なバウンドをしたシュートを浴びるも、23歳のGKは右手の指先で見事にセーブしてみせたのだ。
この決定機的瞬間を『DAZN』の公式Xが「神の指」「指先ひとつで〜鈴木彩艶 試合終了間際の超反応」と綴って映像を公開したところ、興奮の声が続々と寄せられている。
「試合終盤であの反応はまさに“神の指”」
「マジで神ってたな...あの反応は反則レベル」
「あれ止めるのエグいな」
「これは相手に絶望を与えるセーブ」
「世界的に見てもトップクラスのGKだと思う」
「日本もGK育ってきてるけどやっぱり彩艶が頭一つ抜けとるな！」
「控えめに言っても神」
「W杯に向けて完璧の仕上がり」
また、地元メディア『Parma Live』も「スズキの活躍は特筆すべき。このセーブが勝利を決定づけた」「終盤の緊迫した局面で、守備陣のリーダーとしての存在感を示した」と大絶賛だ。
北中米W杯を前に、森保ジャパン守護神の躍動ぶりは非常に頼もしい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】１−０で迎えたタイムアップ直前、鈴木彩艶が“神の指”セーブ