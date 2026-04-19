母の日ギフト「リラックマ」「すみっコぐらし」のプリザーブドフラワー 兵庫・西宮の花屋が全国お届け
母の日ギフト「リラックマ」「すみっコぐらし」のプリザーブドフラワー 兵庫・西宮の花屋が全国お届け
キャラクターフラワーなどを手掛ける「動物のお花屋さんマイペリドット」（兵庫県西宮市）が、人気キャラクターの「リラックマ」や「すみっコぐらし」をプリザーブドフラワーで表現した母の日ギフトの予約を受け付けている。全国送料無料（沖縄県のみ別途）で、無料ラッピング・メッセージカードも付く。
今年は“お母さんの好きなものを、贈ろう”をテーマに、リラックマやすみっコぐらし、たれぱんだなどのキャラクターがラインアップ。作品はすべてプリザーブドフラワーを使った一点手作りで、水やりなどの手入れが不要となっている。
「ごゆるりリラックマ フラワー」は、リラックマ・コリラックマ・キイロイトリ・チャイロコグマたちがバラやカーネーションに包まれた丸いボックスや、リラックマが寝そべる四角いフレームの商品になっている。
壁に掛けられる「リラックマとコリラックマ壁掛＆スタンド」や新作の「キイロイトリ壁掛＆スタンド」、ピンクや白の「コリラックマのいちごないちにち フラワーBOX」、も登場している。
「すみっコぐらし フラワー」は、しろくま・ぺんぎん？・とんかつ・ねこ・とかげたちをプリザーブドフラワーで表現したフラワーBOXで、「みにっコ」のキャラクターをモチーフにしたフラワーリースや、「とかげととかげのおかあさん」をモチーフにしたマグカップのセットもお目見えしている。
ほかにも「たれぱんだ まんまるフラワーBOX」や、新作の「にゃんにゃんにゃんこ」、「いしよわちゃん」のプリザーブドフラワーも販売する。
「動物のお花屋さんマイペリドット」のリラックマやすみっコぐらしのプリザーブドフラワーは、現在オンラインショップで予約を受け付けている。全国送料無料（沖縄県のみ別途）で、無料ラッピング・メッセージカードも付く。
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