え、『値下げ』でイイの、、！？【ZARA】オンオフ使える「大人っぽバッグ」がお買い得ーー！

大人女性がバッグを買い足すなら、上品できちんと感も備えたバッグがおすすめ。オンオフ使えるデザインを探すなら【ZARA（ザラ）】が狙い目です。今回は、大人コーデのセンスを底上げできそうなレザー調素材のシンプルバッグをピックアップしました。今なら値下げ価格でゲットできるチャンスです。

高見えするレザー調素材の大人っぽバッグ

【ZARA】「MAXIショッパーバッグ ディテール入りハンドル」\5,290（税込・セール価格）

柔らかそうなレザー調素材を使用したバッグ。大きめサイズながらも上品、それでいて堅苦しさもなく、大人のカジュアルコーデにも気軽に持てそうです。大人にちょうどいいきちんと感と実用性を兼ね備えた、頼れる一軍バッグになる予感。

洗練シルエットで差がつくきれい見えバッグ

【ZARA】「タック入りトートバッグ」\5,290（税込・セール価格）

タックデザインがアクセントのトートバッグ。ダークゴールデンブラウンカラーは、ベーシックカラーと好相性。通勤コーデにも休日のカジュアルスタイルにも合わせやすいのが魅力です。ファスナー付きのインナーポーチが付属されているから、中身が見えにくいのも◎

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。