タレントの山之内すず(24)が、19日までに配信された「ABEMAエンタメ」の企画「Re:MAKE ―拝啓 あの頃の君へ―」に出演。壮絶な小中学生時代を告白した。

2001年10月3日に兵庫県神戸市で誕生した山之内。物心がつく頃には両親が離婚しており、幼少期はシングルマザー家庭で育ったことが明かされた。

小学生時代は「一番、心の揺らぎが大きかった」とし、「小学校を上がるまでは祖母と母と兄と4人で暮らしていて、小学校に上がってしばらくしてからは、母と母の交際相手と兄と4人で暮らしていました」と告白した。

当時の母の交際相手と同居するという複雑な環境について「当時からいろいろと思うことはあったんですけど、自分の思っていること、本心を口にしちゃいけないというか。その方（母の交際相手）のおかげでいろんな経験もさせてもらいましたけど、子どもなりにいろいろと抑圧された環境ではあったなと思います」とした。

そういった環境で育ったため、「物心がついた時から、周りからの見られ方というか、“どういう風にいてほしい”というのを敏感に感じてしまうような子供ではあったと思います。明るい子でいなきゃいけない」とし、小学校の下校時には、「マンションの下で大好きな音楽を大音量で聴いて、一回、ぶわって泣いて“よし、頑張ろう”と言って家に帰っていたのが、もう本当に忘れられない。(当時は)頑張っていたな」と振り返っていた。