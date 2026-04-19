■バレーボール 大同生命SV.LEAGUE チャンピオンシップ 準決勝（19日、SAGAアリーナ）

【一覧】バレーボール2026年度女子日本代表37人を発表

2戦先勝の準決勝の第2戦が行われ、レギュラーシーズン（RS）2位のSAGA久光スプリングスがRS3位のPFUブルーキャッツ石川かほくにセットカウント3ー2（24ー26、26ー24、25ー17、21ー25、15ー12）で勝利。対戦成績を1勝1敗とし、決勝進出に王手をかけ、勝負は20日の第3戦に持ち込まれた。

前日にセットカウント1−3で敗れ、後がなくなったSAGA久光は第1セット、荒木彩花（24）のブロックなどで5連続得点でリード。中盤で追いつかれるも、先にセットポイントを奪った。このままいきたい所だったがPFU・五島楓（23）のサービスエース、バルデス メリーサ（23）のスパイクなどで連続失点し24ー26で先取された。

第2セットは終盤までサイドアウトが続く展開に。それでもサムディ ステファニー（27）が大事な場面でしっかり決めきり、26ー24でセットカウント1ー1とした。第3セットは出だしから6連続得点と勢いに乗るSAGA久光。さらに北窓絢音（21）が3連続でサービスエースを決めるなど2セットを連取。

第4セットは序盤に荒木のクイックやリベロ西村弥菜美（26）の好レシーブなどで、7点のリードを奪うも、中盤でミスが出て逆転を許した。終盤は、両チームとも粘りを見せるラリーで会場をわかせる大激戦は21−25で最終セットへ。

勝負の第5セットは、序盤で3連続失点でリードを許すと、中田久美監督（60）は思わずタイムアウト。さらにセッター栄絵里香（35）とサムディに代え、籾井あき（25）と井上未唯奈（20）を投入する「二枚替え」を敢行。この起用に応えた井上のスパイクなどで9ー9の同点に追いつくと、そのままの勢いで11-10と逆転。終盤に再び栄とサムディをコートに戻して15-12で逃げ切り、決着を第3戦へと繋いだ。



またレギュラーシーズンで優勝したNECレッドロケッツ川崎はRS4位で昨シーズンの覇者・大阪マーヴェラスに2連敗し、準決勝で姿を消した。



【チャンピオンシップ準決勝】

■4月17日（金）

NEC川崎 0ー3 大阪MV

■4月18日（土）

SAGA久光 1ー3 PFU

NEC川崎 0ー3 大阪MV

■4月19日（日）

SAGA久光 3ー2 PFU

■4月20日（月）

SAGA久光ーPFU

【チャンピオンシップ決勝】

4月25日(土) 13:35〜

4月26日(日) 16:05〜

4月27日(月) 18:45〜