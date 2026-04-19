◆東京六大学野球春季リーグ戦第２週第２日▽東大２―２早大（１９日・神宮）

昨春のセンバツで優勝した横浜で主将を務めた早大のスーパールーキー・阿部葉太が、「１番・中堅」で先発出場。初回先頭の第１打席は遊ゴロに倒れたが、３回１死の第２打席でリーグ戦初安打をマークした。カウント１―１から、変化球を捉えて投手の足元を鋭く抜ける当たりを中前へと運んだ。

その後は二ゴロ、遊ゴロに倒れ、２―２の同点で迎えた９回２死二、三塁では申告敬遠で勝負を避けられた。記念すべき初安打は出たものの、「全然まだまだだなと思います。まず今日の試合で、絶対に勝たないといけないところで引き分けになってしまった。そこは間違いなく自分が機能していけば、（結果も）変わってくるかなと思っている。今日は１本出ましたけど、まだまだ物足りないところがある。早く打撃でチームの戦力になれるようにやっていきたい」と表情を引き締めた。

◆阿部 葉太（あべ・ようた）２００７年８月６日、愛知・田原市生まれ。１８歳。横浜では１年夏に背番号２０でベンチ入りし、秋から背番号８。２年の５月に主将に抜てきされ、一昨年秋の明治神宮大会と昨春センバツの優勝に導く。高校日本代表でも主将。５０メートル５秒９、遠投１００メートル。１８０センチ、８５キロ。右投左打。