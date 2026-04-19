◆パ・リーグ ソフトバンク１―２オリックス（１９日・みずほペイペイドーム）

オリックスが逆転勝ちで、昨季は開幕から６連敗を喫した鬼門・みずほペイペイドームでカード勝ち越しを決めた。１点を追う８回、８月８日生まれの森友が右越えに今季１号、令和８８８８号の同点ソロ。９回は１死二塁から、西川が中前に決勝適時打を運んだ。

岸田監督は「宗（の左前打）から始まり、渡部のバントもしっかり決めてくれた、初球で。流れが良かった」と、西川の決勝打につながった攻撃を評価。貴重な一発を放った森友についても「当然、実力がある打者。確実に状態は上がってきている」と称賛した。

投げては先発・ジェリーが６回１失点で試合をつくり、７回からは山崎、椋木、マチャドが無失点リレー。指揮官は「ジェリーも良かったし、中継ぎ陣もしっかり。いいゲームだったと思います。１点差の厳しいゲームを取れたのは大きい。今年初めてのソフトバンクとのカードだったけど、勝ち越せてよかった」と、昨季７勝１６敗２分けと相性の悪かった天敵攻略に安どの表情を浮かべた。