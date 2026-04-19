◆女子プロゴルフツアー ＫＫＴ杯バンテリンレディス 最終日（１９日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）

高橋彩華（サーフビバレッジ）がともに首位で出た鈴木愛（セールスフォース）との一騎打ちを制し、２週前のヤマハレディースに続く今季２勝目、通算４勝目を挙げた。５バーディー、１ボギーの６８で回り、大会記録に並ぶ通算１４アンダーで１打振り切った。

２打差をつけて迎えた最終１８番パー５。高橋の３メートルのバーディーパットは左へ抜けたが、カップまではわずか２０センチ。鈴木のイーグルトライは外れており、この時点で優勝は決まったも同然だった。ウィニングパットを残すのが通例だが、高橋はマークをしなかった。

鈴木のバーディーパットより前に“お先”で沈めて決着。「あれ？ 入れられたらプレーオフ？ ってなっちゃって。てんぱった感じのまま打っちゃった。入れてよくよく考えたら、マークすれば良かったなと」。淡々と歓喜の瞬間を終え、苦笑いだった。

ヤマハレディースは１８番での劇的なイーグルで並び、プレーオフを制した。今週はトップからの逃げ切り優勝。ツアー２２勝の鈴木との一騎打ちを勝ちきった。「自信にはなった。すごく長い１８ホールのプレーオフをやったような気分。ヤマハの５倍疲れた」と息をついた。

今季２勝一番乗りを、熊本で達成した。自分へのプレゼントは決めている。「今週まだ馬刺しが食べられていないので、帰りに食べて帰りたい。時間がなくて今年は食べられていなかった。優勝のご褒美で一番高いのを食べて帰ります」と笑顔で言った。