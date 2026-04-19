◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―巨人（１９日・神宮）

ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が１９日、試合前の取材に応じ、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）の本塁打とチームの“法則”に言及した。

昨季までヤクルトの主砲として長く活躍し、今季からメジャーに挑戦している村上は史上４人目、日本人選手では史上初のデビュー戦から３試合連発と華々しいスタート。４月に入ってやや勢いが止まっていたが、前日には６号満塁本塁打、この日も２戦連発の７号ソロと息を吹き返し、ルーキーながら本塁打王争いでトラウト（エンゼルス）らと並んでリーグ３位につけている。

一方で村上の抜けたヤクルトも開幕５連勝の好発進。ここまで１８試合で１３勝５敗の貯金８で、開幕前の下馬評を覆してリーグ首位を走っている。不思議なのが村上の活躍と連動していること。日本時間で村上がホームランを打った日は４戦全勝（３号、５号の日は試合なし）となっている。このことを聞いた池山監督は「本当に？ じゃあ彼が置いて行ったパネル（の効果）が出てると思う。『勝て』ってサインが書いてあるパネル。クラブハウスにあるよね。だから彼が打つと我々が勝つということやろ？ 今日も打ったの？ じゃあ勝たないといけないね」と笑った。

球団広報によると、神宮クラブハウスには２２年に村上がＮＰＢの日本出身の選手としては王貞治（巨人）を抜いて史上最多の５６号を放った際のパネル写真があるといい、村上が渡米前に「勝て！！」と直筆でしたためた。今もそのパネルが飾られているといい、ＭＬＢに移籍した今も“本人”がチームを鼓舞し続けている。村上の本塁打（日本時間）とヤクルトの試合結果は以下の通り。

▽３月

２７日 １号ソロ→○３―２

２９日 ２号ソロ→○５―３

３０日 ３号ソロ→試合なし

▽４月

５日 ４号２ラン→○７―５

１５日 ５号２ラン→試合なし

１８日 ６号満塁→○４―３

１９日 ７号ソロ→？