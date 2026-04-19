タレントのファーストサマーウイカが19日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。米国とイランの緊張状態の長期化でナフサなどが不足し、日本で医療用の手袋などが品薄になることについてコメントした。

MCくりぃむしちゅー上田晋也が「みなさまのまわりでも、この影響で品物が薄くなってきたなぁとか、物価が高くなってきたなぁとか感じたりとか？」と尋ねた。

ウイカは「やっぱり医療用の手袋が、品薄って聞いたときに恐怖を覚えましたね」と話し「で、出産もそうです。私も医療用のドラマに出させていただいて、自分で身につけることも、体験したこともありますけど、あれってちょっと触れただけで捨てなきゃいけないわけですし、洗って再利用する、ってことはできないですから、出産もそうだし命に関わる手術も、いつ何時、誰に起こるか分からないことだし『すいません手袋がないんでできません』なんてことが起きたら恐ろしいですし、手袋に限らず医療用品たくさん石油製品あると思うので、やっぱりそこが遠い存在だった人もいると思うんですけど、身近に感じる事案じゃないかなと思います」と述べた。