「韓国オッパになっているっ」山田裕貴、初めての韓国満喫ショットを披露！ 「卒業旅行の男子みたい」
俳優の山田裕貴さんは4月18日、自身のInstagramを更新。初めての韓国を満喫するショットを披露しました。
【写真】山田裕貴、初めての韓国満喫ショット！
この投稿にコメントでは「韓国風の髪型も似合ってます」「モリスタイルが韓国オッパになっているっ」「アンボヒョンに似てるぅぅ」「短い髪もスポーツマンに見えてカッコ良い！」「卒業旅行の男子みたい、良き！！」「わあ めちゃくちゃ満喫してる」「韓国語かわいすぎてしぬwwwwwww」「やっぱりイケメンだなぁ」「アイドルみたい」などの声が寄せられています。
【写真】山田裕貴、初めての韓国満喫ショット！
「モリスタイルが韓国オッパになっているっ」山田さんは「初めての韓国最高 買い物も電車も…」とつづり、韓国語でのメッセージも添えて3枚の写真を投稿。人気の店舗や美容院を訪れたり、初めての地下鉄に乗ったりするなど、韓国を満喫する様子を披露しています。
この投稿にコメントでは「韓国風の髪型も似合ってます」「モリスタイルが韓国オッパになっているっ」「アンボヒョンに似てるぅぅ」「短い髪もスポーツマンに見えてカッコ良い！」「卒業旅行の男子みたい、良き！！」「わあ めちゃくちゃ満喫してる」「韓国語かわいすぎてしぬwwwwwww」「やっぱりイケメンだなぁ」「アイドルみたい」などの声が寄せられています。