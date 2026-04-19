俳優の山田裕貴さんは4月18日、自身のInstagramを更新。初めての韓国を満喫するショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：山田裕貴さん公式Instagramより）

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俳優の山田裕貴さんは4月18日、自身のInstagramを更新。初めての韓国を満喫するショットを披露しました。

【写真】山田裕貴、初めての韓国満喫ショット！

「モリスタイルが韓国オッパになっているっ」

山田さんは「初めての韓国最高 買い物も電車も…」とつづり、韓国語でのメッセージも添えて3枚の写真を投稿。人気の店舗や美容院を訪れたり、初めての地下鉄に乗ったりするなど、韓国を満喫する様子を披露しています。

この投稿にコメントでは「韓国風の髪型も似合ってます」「モリスタイルが韓国オッパになっているっ」「アンボヒョンに似てるぅぅ」「短い髪もスポーツマンに見えてカッコ良い！」「卒業旅行の男子みたい、良き！！」「わあ めちゃくちゃ満喫してる」「韓国語かわいすぎてしぬwwwwwww」「やっぱりイケメンだなぁ」「アイドルみたい」などの声が寄せられています。

「初めての韓国」自撮りショットも

17日の投稿では「初めての韓国」とつづり、空港での自撮りショットを投稿していた山田さん。別投稿では、韓国で定番のお菓子のキャラクターがデザインされたカードを手に道を歩く動画などを投稿し、初めての韓国を楽しんでいる様子が伝わってきます。韓国旅行の投稿の続編に期待したいですね！(文:福島 ゆき)