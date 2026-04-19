藤田ニコル、臨月の大きなお腹でリンクコーデ披露「もうすぐ？」の声
モデルでタレントの藤田ニコルが自身のインスタグラムを更新し、臨月のふっくらとしたお腹が際立つマタニティコーデを披露した。愛犬とのリンクコーデも公開し、出産間近の姿に注目が集まっている。
【写真あり】臨月の大きなお腹を披露した藤田ニコル
藤田は「@calnamur_officialの新しいトート私は大好きなイエローにしたみんなは何色にした？この日はユキとパープルコーデ」と投稿。イエローのトートバッグをアクセントに、パープルのゆったりとしたトップスとデニムを合わせたカジュアルスタイルを見せた。愛犬のユキも同じくパープルの服を着用し、リンクコーデとなっている。
公開された写真では、臨月を迎えた大きなお腹がはっきりと分かるシルエットとなっており、自然体のマタニティスタイルが印象的だ。藤田はこれまでも「臨月でもオシャレしたい」と発信し、大きなお腹でもファッションを楽しむ姿勢を見せてきた。
今回の投稿には「お腹ぽんぽこりん」「どんどん大きくなってる」「もうすぐですね」「母の顔になってきた」「幸せにあふれてて可愛い」「お腹の赤ちゃんも愛おしい」などの声が多数寄せられた。また「顔が全然浮腫んでない」「こんな可愛い妊婦さんいる？」といった称賛も相次いでいる。
藤田は、2023年8月に俳優の稲葉友との結婚を発表。昨年12月に第1子妊娠を報告している。
【写真あり】臨月の大きなお腹を披露した藤田ニコル
藤田は「@calnamur_officialの新しいトート私は大好きなイエローにしたみんなは何色にした？この日はユキとパープルコーデ」と投稿。イエローのトートバッグをアクセントに、パープルのゆったりとしたトップスとデニムを合わせたカジュアルスタイルを見せた。愛犬のユキも同じくパープルの服を着用し、リンクコーデとなっている。
今回の投稿には「お腹ぽんぽこりん」「どんどん大きくなってる」「もうすぐですね」「母の顔になってきた」「幸せにあふれてて可愛い」「お腹の赤ちゃんも愛おしい」などの声が多数寄せられた。また「顔が全然浮腫んでない」「こんな可愛い妊婦さんいる？」といった称賛も相次いでいる。
藤田は、2023年8月に俳優の稲葉友との結婚を発表。昨年12月に第1子妊娠を報告している。