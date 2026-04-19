3児の母・松尾翠アナ、中学生になった長女への手作り弁当披露 早速受けた“洗礼”も明かす「学年最速じゃないか？」
フリーアナウンサーの松尾翠（42）が16日、自身のインスタグラムを更新。今春より中学生になった長女のために作った愛情たっぷりの弁当を披露し、また新生活早々に起きた予想外のハプニングを明かした。
【写真】中学生の長女への手作り“照り焼きチキン弁当”を披露した松尾翠アナ
松尾アナは、おかずのぎっしり詰まった「照り焼きチキン弁当」の写真を投稿。さらに「始まったお弁当生活の洗礼を、早速受けました」と書き出し、「ねぇ まだお弁当生活何日めよ？忘れるの早くないか??」と長女がせっかくの手作り弁当を自宅に置き忘れて登校してしまったとみられる状況を写真で報告した。
「学年最速じゃないか？もうちょっと緊張感もってくれよ！(お弁当に)」と、愛あるツッコミを入れつつ、「#遺伝してる」というハッシュタグを添えて、ほほ笑ましい母子の日常をつづった。
コメント欄には「美味しそうなお弁当なのに！」「ママになんて言おうか今頃考えているかな」などの声が寄せられている。
松尾アナは JRA の福永祐一騎手（49／現在は引退して調教師）と2013年3月に婚約を発表し、同8月に結婚。14年3月に長女を出産。18年6月に第2子次女を出産、20年1月に第3子長男を出産している。
【写真】中学生の長女への手作り“照り焼きチキン弁当”を披露した松尾翠アナ
松尾アナは、おかずのぎっしり詰まった「照り焼きチキン弁当」の写真を投稿。さらに「始まったお弁当生活の洗礼を、早速受けました」と書き出し、「ねぇ まだお弁当生活何日めよ？忘れるの早くないか??」と長女がせっかくの手作り弁当を自宅に置き忘れて登校してしまったとみられる状況を写真で報告した。
コメント欄には「美味しそうなお弁当なのに！」「ママになんて言おうか今頃考えているかな」などの声が寄せられている。
松尾アナは JRA の福永祐一騎手（49／現在は引退して調教師）と2013年3月に婚約を発表し、同8月に結婚。14年3月に長女を出産。18年6月に第2子次女を出産、20年1月に第3子長男を出産している。