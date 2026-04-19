「日本ハム３−１５西武」（１９日、エスコンフィールド）

日本ハムが今季最多１５失点で大敗。今季初の３カード連続負け越しとなった。

先発の有原は６回７安打５失点で３敗目。三回に桑原の左前適時打で先制を許すと、さらに渡部に左越え３ランを被弾し、一挙４点を奪われた。四回には平沢の右前適時打で追加点を献上した。

２点ビハインドの八回には悪夢が待っていた。ドラフト１位・大川がプロ初登板。１死後、林安可の二塁へのゴロを奈良間がファンブルして出塁を許した。１死一、三塁から長谷川のセーフティースクイズを処理した清宮幸が本塁へバックトスを試みたが、悪送球となって失点（記録は野選と失策）。続く古賀悠には大川の暴投で追加点を許した後、古賀悠の二ゴロを奈良間が間に合わない本塁へ送球する野選で失点した。

大川に代わった４番手の池田は、滝沢に中前適時打を浴びると、打球を処理した西川のバックホームが悪送球となり、滝沢は二進。その後、１死満塁から源田に１号グランドスラムを浴びた。この回、８失点。３失策２野選１暴投と守備が崩壊し、試合を決定づけられた。試合後、新庄監督は広報を通じて「疲れも溜まってくるころだし、明日は選手たちにゆっくり休んでもらって、次のカードやり返します」とコメントし、選手を慮った。

打線は４点を追う三回にレイエスの右前適時打で反撃。四回には万波がリーグ単独トップの８号ソロをバックスクリーンへ運んだ。３点を追う七回には１死満塁から水谷の一ゴロの間に１点を返した。