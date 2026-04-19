9月19日に開幕する、アジア大会愛知・名古屋。スケートボード・パークで代表に内定している14歳、中学生の凄さの秘密とは？

【写真を見る】｢コーチはつけない｣ 天才14歳のこだわり 両親が空き倉庫を練習場に “日本で1人しかできない”技も… アジア大会代表内定 スケートボード･パーク 志治群青

「いただきます！うまい」

お母さんが作る大好物の春巻きを、美味しそうに食べている志治群青くん。

昼食を終え向かった先は…大きな倉庫。

中に入ると、スケートボードのパークが！

愛知県蟹江町在住の志治群青選手は去年10月、スケートボード・パークの日本選手権で2位に入り、今年のアジア大会愛知・名古屋の代表に内定している、今も最も勢いのある選手。

両親が空き倉庫を練習場に!?

東京オリンピックで初めて採用されたスケートボード。パークは複雑な形をしたすり鉢状のコースで行われ、45秒の競技時間内で空中へ飛び出す美しい様々な技が見どころです。



パリオリンピックでは、開心那選手が銀メダルを獲得しました。

ところで、この練習しているパークは…



（群青選手）

「最初は元々、自分のプライベートパークとして作って…」

（群青選手）

「世界の大会、日本の大会だったり、そこで専用パークで磨き上げたトリック（技）を披露するためにやっています」

（父・友之さん）

「もう群青のためだけです。群青が選手として、より集中してスケートをやるために、一大決心をして建てました」



2023年に、自宅近くに空き倉庫を見つけると、両親は迷わずパークの建設に乗り出しました。

「大会の結果で両親に返せるように」

（母・智沙さん）

「お金の面とか、いろんなことが不安はあったんですけど、ただ群青の背中を押せるならという意味でも、この環境があることで上を目指せるならばという気持ちで」

そうして、すり鉢状のコース、高さ3メートルのU字型の二面を兼ね備え、群青選手が1人で練習に集中できる環境を整えたんです。

両親の覚悟に群青選手は…

（群青選手）

「作ってくれた母親と父親に、大会の結果で返せるように頑張っています」

群青選手の母「私は怖かったけど…」

今では、他の選手も使用できるパークとして開放し、仲間との交流を深めています。

4歳からスケートボードを始めた、群青選手。



（母・智沙さん）

「私は怖かったですよ。転んで、こっちが笑っていれば、なんとなく過ぎていった」

【幼少期の練習風景】

（母・智沙さん）

「うまいうまい、おっと、あー！逃げなきゃ！」



恥ずかしそうな笑顔が、あっという間に…始めて数か月で、垂直に近い頂上から一気に滑り降りることができるようになりました。

「個性やオリジナリティが出ないから」

ところで、アスリートにつきものの“あの人”が見当たりませんが…

（群青選手）

「自分の滑りをオリジナリティとか、個性的にして、大会運営側に見せたいから、コーチをつけると個性やオリジナリティが出てこないから、つけていないです」

（母・智沙さん）

「同世代の子に比べたら、結構自立しているかな」



個性を大切にし、想像力で技を極める群青選手。驚きなのは、日本では群青選手しかできない技があります。それが…



（群青選手）

「ボディバリアルロデオです、日本では自分一人だけだと思います」

日本でできるのは群青選手だけ!? 超高難度の技

（群青選手）

「板と体で540度（1回転半）、後ろ回転で回るんですけど、その回っている最中に体だけ180度回るという技です」

空中で1回転半する技は、多くの選手が正面から回転します。それを背面から回転し、なおかつ縦方向に回るのがロデオ。背面から回転する選手すら、日本には多くいません。さらに…



（群青選手）

「体だけ180度回る」

聞いてもよく分からないので、実際に見せてもらうと…

日本でできるのは群青選手だけという高難度の技。1回で成功できるものではありません。

専属コーチはいないので、群青選手がイメージを膨らませます。そして…



（群青選手）

「（やっと）できました。気持ちいいみたいな。あーって感じ。サウナの整っているときぐらいです。アジア大会は、ボディバリアルロデオも自分のベストを出し切って、表彰台で1位に上れたらいいなと思います」

この秋、アジア大会愛知・名古屋は、43の競技を53の会場で実施。スケートボード・パークは、愛知国際展示場で行われます。