いわきが19歳MF木吹翔太の初ゴールで7連勝! 長野は前半に守護神が一発レッド
[4.19 J2・J3百年構想リーグEAST-B第11節 いわき 1-0 長野 ハワスタ]
J2・J3百年構想リーグEAST-B第11節が19日に行われ、首位いわきFCはホームで10位AC長野パルセイロに1-0で勝利した。2度のPK勝ちを含む7連勝。長野は前節のPK負けに続く2連敗を喫した。
いわきは前半37分に先制。右CKからキッカーのMF山中惇希が左足でクロスを送り、ニアのMF木吹翔太がヘディングで押し込んだ。
19歳の木吹は昨季にサンフレッチェ広島から育成型期限付き移籍で加入。これがプロ初ゴールとなった。
前半アディショナルタイムにはMF西谷亮が相手最終ラインのDF大野佑哉からボールを奪取。ペナルティエリア手前でGK牧野虎太郎をかわそうとしたところで倒され、牧野の一発退場を誘発した。
長野はMF野嶋圭人を下げ、GK田尻健を投入。その後、数的優位のいわきは追加点こそ奪えなかったが、1-0で逃げ切り、連勝を7に伸ばした。
J2・J3百年構想リーグEAST-B第11節が19日に行われ、首位いわきFCはホームで10位AC長野パルセイロに1-0で勝利した。2度のPK勝ちを含む7連勝。長野は前節のPK負けに続く2連敗を喫した。
いわきは前半37分に先制。右CKからキッカーのMF山中惇希が左足でクロスを送り、ニアのMF木吹翔太がヘディングで押し込んだ。
前半アディショナルタイムにはMF西谷亮が相手最終ラインのDF大野佑哉からボールを奪取。ペナルティエリア手前でGK牧野虎太郎をかわそうとしたところで倒され、牧野の一発退場を誘発した。
長野はMF野嶋圭人を下げ、GK田尻健を投入。その後、数的優位のいわきは追加点こそ奪えなかったが、1-0で逃げ切り、連勝を7に伸ばした。