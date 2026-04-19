フジ競馬番組の解説者、髪色が“激変”「芝生みたい」に 皐月賞で理由説明も…レース後には「髪どうするの？」
中央競馬の皐月賞・GIが、フジテレビ系『みんなのKEIBA』（毎週日曜 後3：00）などで生中継され、解説者の髪色“激変”に話題が集まった。
【動画】フジテレビによる皐月賞・GIのレース実況
牡馬クラシック初戦の皐月賞は、中山競馬場の芝2000メートルで開催。実況席では、競馬エイトの松本ヒロシ氏が解説を務めた。
アナウンサーから「本当に大混戦、混迷きわめるなかで、ヒロシさん、あれ、神の色が緑色」と指摘され、「グリーンエナジーですけどね」と返答。自身が本命に推したグリーンエナジーにちなんだもので「こういう大混戦だからこそ、やはり自分のほれこんだ馬に期待したいというところがありまして」と語った。
結果はロブチェンが優勝。2着にリアライズシリウス、3着にライヒスアドラーが入り、グリーンエナジーは8着に沈んだ。
視聴者からは、SNSで「松本ヒロシさんの髪色びっくりした」「松本ヒロシさん、芝生みたいな髪になっとる！」「松本ヒロシさんのヘアスタイルがロロノア・ゾロみたいになってる」などと反響。
レース後には、「ヒロシさん 髪の毛はやく黒くしないと〜」「髪の毛を緑に染めてグリーンエナジー 激推しのヒロシ氏 帽子かぶって 下向いて帰るのかな」「ヒロシさん、髪どうするの？」など、コメントが寄せられている。
【動画】フジテレビによる皐月賞・GIのレース実況
牡馬クラシック初戦の皐月賞は、中山競馬場の芝2000メートルで開催。実況席では、競馬エイトの松本ヒロシ氏が解説を務めた。
アナウンサーから「本当に大混戦、混迷きわめるなかで、ヒロシさん、あれ、神の色が緑色」と指摘され、「グリーンエナジーですけどね」と返答。自身が本命に推したグリーンエナジーにちなんだもので「こういう大混戦だからこそ、やはり自分のほれこんだ馬に期待したいというところがありまして」と語った。
視聴者からは、SNSで「松本ヒロシさんの髪色びっくりした」「松本ヒロシさん、芝生みたいな髪になっとる！」「松本ヒロシさんのヘアスタイルがロロノア・ゾロみたいになってる」などと反響。
レース後には、「ヒロシさん 髪の毛はやく黒くしないと〜」「髪の毛を緑に染めてグリーンエナジー 激推しのヒロシ氏 帽子かぶって 下向いて帰るのかな」「ヒロシさん、髪どうするの？」など、コメントが寄せられている。