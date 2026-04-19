皐月賞・Ｇ１（１９日、中山・芝２０００メートル）は、２歳Ｇ１のホープフルＳを制したロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）が見事１番人気に応えた。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が１９日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。

４番枠からスタートを切ったロブチェンがそのままレコードで逃げ切った結果に、安藤氏は「前走我慢させたで、まさか逃げて勝負を懸けるとは。松山が冴えとるし、サンプル少ないワールドプレミア産駒だけどやっぱり見栄えする」と指摘。さらに「手応えあったリアライズシリウスに迫られてまた伸びとるし、ダービーもやっぱり最有力」と見解を示した。

惜しくも２着に敗れたリアライズシリウスについては「津村もかなり上手く乗ったけど、コース適性の差で届かんかった」と分析している。続けて「これだけ馬場が良くて時計速いと外枠勢は不利。リアライズシリウスは先行力あるからね。そういった意味ではグリーンエナジーとかバステールは物理的に届く位置取りやなかったし、ダービーで馬券的妙味が出るしれない」と次走での巻き返しを予想していた。

今回は共同通信杯で３着だったロブチェンが勝利を飾り、優勝したリアライズシリウスが２着に好走したことから「共同通信杯組ワンツーとなると、やっぱり注目は京都新聞杯を予定しとるべレシート」と別路線組の有力馬に言及。ベレシートは北村友一騎手とのコンビで京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都・芝２２００メートル）に向かうことが発表されている。