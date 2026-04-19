◆パ・リーグ 日本ハム３―１５西武（１９日・エスコンフィールド）

日本ハムは先発の有原航平投手が、６回７安打５失点。あと１勝に迫っているＮＰＢ通算１００勝はお預けとなった。８回にも一挙４点を奪われ、このカードは１勝２敗と負け越し。３カード連続の負け越しとなった。

有原は３回、桑原の左前適時打で先制を許すと、なおも２死一、三塁から渡部に左越え３号３ランを浴び一挙４失点。４回には平沢に右前適時打を打たれ、５点目を奪われた。

８回にはドラフト１位ルーキー大川がプロ初登板。しかしこの回、３つの失策に２つの野選、バッテリーエラーも重なり４点を失うと、なおも１死満塁から４番手・池田が源田に満塁弾を打たれ、一挙８点のビッグイニングをつくられた。

打線は３回、２死二塁からレイエスが右前適時打、４回には先頭の万波が、リーグトップを独走する中越え８号ソロを放ち反撃。７回には２番手・篠原から無死満塁のチャンスをつくったが、水谷の一ゴロの間に奪った１点だけに終わった。