◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―２ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）

広島がＤｅＮＡに敗れ、今季３度目の３連敗を喫した。同カードは６５年ぶり３度目となる開幕から５連敗で、昨季から８連敗。ワースト借金５に膨らんだ。

先発・床田は８回２失点と好投したが、２敗目を喫した。序盤から多彩な変化球を生かしたテンポのいい投球。両軍無得点の３回は１死一、三塁からヒュンメルの犠飛で先制点を許した。６回には追加点を与えた。先発の役割は果たした左腕だが、援護がなかった。

この日は打線を大改造。右肩痛から約３週間ぶりに１軍復帰したドラフト１位・平川が「１番・右翼」。ベテラン・秋山、７年目捕手・持丸を今季初めてスタメンで起用した。一方、小園とともに開幕スタメンを確約したファビアンを初のベンチスタート。１７戦目で大幅をテコ入れを行ったが、好機で１本が出なかった。

平川はマルチ。４戦ぶりスタメンの３位・勝田（近大）は猛打賞をマークした。４年ぶりのスタメンマスクとなった持丸は７回にプロ初安打。敗戦の中でも輝きを放った若ゴイもいた。