◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―２ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）

ＤｅＮＡが主将・筒香の上半身コンディション不良による登録抹消の中、ナイン一丸で広島に勝利。今季初完封リレーで、今季初の同一カード３連勝を成し遂げた。これで広島戦は昨季から８連勝。チームの広島戦８連勝は権藤博監督時代の１９９９年以来、２７年ぶりの快挙となった。

先発した右腕・石田裕太郎は変化球を低めに集める丁寧な投球で、６回を５安打無失点の快投。打線も３回先頭の勝又温史が二塁打でチャンスメークすると、１死一、三塁から２番のヒュンメルが中犠飛で先制。６回無死一、三塁では宮崎の遊ゴロ併殺の間に三塁走者が生還し、２点目を入れた。

勝又は７回１死二塁、左翼の守備で抜ければ長打という当たりを背面キャッチするファインプレー。打っても２安打と気を吐いた。

ＤｅＮＡは昨季からマツダスタジアムで５連勝。これは２０２０年以来、６年ぶりだ。この際は引き分けを挟んでおり、引き分けなしの５連勝となれば、２００９年以来１７年ぶりとなった。