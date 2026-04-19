Ｃ大阪の森島寛晃会長をゲストに迎えて、「ヤンマーハナサカスタジアム」で行われた京都戦に注目。関西対決で完勝を収めたＣ大阪は、大阪ダービーに続き２連勝を飾った。波に乗ってきたチームについて、会長は守護神と稀代のドリブラーを名指しで称賛した。

▼Ｃ大阪の森島会長が活躍に目を細めたのは…



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』。ゲストにはセレッソ大阪の森島寛晃会長を迎え、百年構想リーグのWEST地区の京都サンガＦ．Ｃ．対セレッソ大阪に注目した。

前節の大阪ダービーで快勝したＣ大阪。この日はＦＷ中島元彦選手が２７歳の誕生日を迎えた。前半１８分には前節から1トップに抜擢されたＦＷチアゴ・アンドラーデ選手が２試合連続ゴールを決めて先制に成功した。後半には前がかりになった京都に対してＣ大阪が追加点。最終的には３－０の完勝を収めた。

そのなかで、森島会長は守護神のＧＫ中村航輔選手を絶賛。「中村選手が、あれ入れられていると展開が変わっていたんじゃないかというところで止めてくれる。大事な局面でいい仕事をしている」と名指しで称えた。

また、この日のチーム２点目を決めたＭＦ本間至恩選手はＪ１初ゴールをマーク。森島会長は「気持ち的にも乗っていくんじゃないか。そういう意味でもいいゴールだった。Ｊ１初ゴールと聞いてびっくりしましたけどね」と、屈指のドリブラーの活躍に期待を寄せた。

（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜１：０５－１：３５放送 ２０２６年４月１９日（日）放送分の収録より）