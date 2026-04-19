元HKT48メンバー、美背中際立つ大胆肌見せトップス姿披露 夫は「おぼっちゃまくんみたいだね」
【モデルプレス＝2026/04/19】元HKT48でタレントの朝長美桜が18日、自身のInstagramを更新。背中部分が大胆に開いたトップスを身に着けたショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元48メンバー「おしゃれ」と話題の美背中大胆披露の私服姿
朝長は、背中が大きくカットアウトされたブルーのシャツに、ワイドデニムを合わせた私服姿を投稿。カウンターに肘をつき、美しい背中を見せる横顔ショットや、ほっそりとしたウエストが際立つ前からのショットなどを公開している。
しかし、このスタイルを見た夫からは「おぼっちゃまくんみたいだね」と言われてしまったとつづり「おしゃれなんですけど、、という気まずい空間でした笑」とユーモアたっぷりにつけくわえている。
この投稿に、ファンからは「旦那さんのツッコミが面白い」「おしゃれなのに伝わらない切なさ最高」「凛としていて格好いい」「スタイルのいい人しか似合わないファッション」「肌が発光してる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元48メンバー「おしゃれ」と話題の美背中大胆披露の私服姿
◆朝長美桜、大胆肌見せトップス姿披露
朝長は、背中が大きくカットアウトされたブルーのシャツに、ワイドデニムを合わせた私服姿を投稿。カウンターに肘をつき、美しい背中を見せる横顔ショットや、ほっそりとしたウエストが際立つ前からのショットなどを公開している。
◆朝長美桜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「旦那さんのツッコミが面白い」「おしゃれなのに伝わらない切なさ最高」「凛としていて格好いい」「スタイルのいい人しか似合わないファッション」「肌が発光してる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】