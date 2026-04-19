気象予報士・穂川果音、ショートパンツ姿で美脚披露 高身長の「3cmソールルール」も明かす 「健康的で素敵」「凄く参考になる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/19】“美しすぎる気象予報士”と話題の穂川果音が4月18日、自身のInstagramを更新。ショートパンツを着こなした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳美人気象予報士「スタイル神」と話題の美脚ショット
穂川は、ブラウンのパンツにホワイトのインナー、ブラウンのジャケットを合わせたコーディネートを投稿。「今年の春夏は、ショートパンツを思いっきり楽しむのが目標」と綴り、高身長ならではの着こなしとして、厚底すぎず、ペタンコすぎない「3cmソールルール」に辿り着いたとして紹介。「程よくスタイルアップしながら、高身長を威圧感ではなく、健康的に見せてくれるんです」とつづり、スラリとした脚のラインが際立つ全身ショットを公開している。
この投稿には「スタイル神すぎる」「憧れのスタイル」「健康的で素敵」「凄く参考になる」「脚がまっすぐで綺麗すぎ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】39歳美人気象予報士「スタイル神」と話題の美脚ショット
◆穂川果音、ショートパンツ姿で美脚披露
穂川は、ブラウンのパンツにホワイトのインナー、ブラウンのジャケットを合わせたコーディネートを投稿。「今年の春夏は、ショートパンツを思いっきり楽しむのが目標」と綴り、高身長ならではの着こなしとして、厚底すぎず、ペタンコすぎない「3cmソールルール」に辿り着いたとして紹介。「程よくスタイルアップしながら、高身長を威圧感ではなく、健康的に見せてくれるんです」とつづり、スラリとした脚のラインが際立つ全身ショットを公開している。
◆穂川果音の投稿に反響
この投稿には「スタイル神すぎる」「憧れのスタイル」「健康的で素敵」「凄く参考になる」「脚がまっすぐで綺麗すぎ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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