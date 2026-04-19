◆女子プロゴルフツアー ▽ＫＫＴ杯バンテリンレディス 最終日（１９日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）

１０位で出た昨年大会覇者の佐久間朱莉（大東建託）は１イーグル、４バーディー、ボギーなしの６６をマークし、通算９アンダーの３位で大会を終えた。初日６４位の出遅れから、意地の巻き返しを見せた。

最終１８番パー５。残り２１８ヤーの第２打を３ウッドで６メートルに運び、沈めてイーグルで締めた。「今日はああいう距離がなかなか決まってくれなかったけど、最後に入ってくれたのでいい上がりだった」。最高のフィナーレに、笑顔で右手を突き上げた。

初日のラウンド後、スイング中に横の動きが出ていたことを反省。「そこがミスショットにつながっていた。グリーン上はタッチが合っていなかったので、そこをしっかり修正できた。早いうちにミスに気づけるようになった。３日間通して悪いということが今季はまだないことは良いこと」。昨季年間女王は、今季もさすがの修正力を発揮中だ。

２０日に渡米し、海外メジャー初戦のシェブロン選手権（２３〜２６日、テキサス州メモリアルパークＧＣ）に初出場する。過去の海外メジャーは全英女子オープンが２度。「２回行っている全英よりは自分の中で調子も良くなってきていて、自信を持ってプレーできている。この調子でどこまでいけるのか、挑戦していきたい」。自身初となる米国での大会へ、気持ちを高ぶらせた。