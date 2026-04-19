SNSで話題のダイソー「レンジ洗浄剤」110円を使った結果→1分後、あまりの落ち具合に笑いが止まらない。
毎日使う電子レンジ。気づくと庫内に食べ物の飛び散りやニオイが残っていて、「掃除しなきゃ…」と思いながら、つい後回しにしてしまうこともありますよね。そんな時に見つけたのが、ダイソーの「電子レンジ洗浄剤」。一見地味ですが、SNSでも話題の商品です。
◆1分加熱で洗浄成分が隅々まで拡散
ダイソーの「電子レンジ洗浄剤」110円（税込）は、オレンジオイル配合で消臭＆除菌ができます。レンジで1分あたためて拭き取るだけの手軽さが魅力で、ただ拭くだけの掃除法とは異なり、蒸気と共に洗浄剤が庫内に拡散するため、より清潔に保てるのが魅力です。
袋を開けると、洗浄用ソフトスポンジと洗浄液が入っています。
まずは、付属のスポンジに洗浄液をかけてしみこませます。洗浄液はシャバシャバ系なので、庫内にスポンジを置いてから洗浄液をかけるのがおすすめ。スポンジにぐんぐんしみこんでいくのが、目に見えて分かりました。
スポンジを電子レンジに入れて1分加熱します。加熱することでスポンジが膨らんでいき、蒸気と共に洗浄剤がレンジ内に拡散するため、庫内全体の汚れが落ちやすくなるのが特徴です。加熱後、レンジの扉を開けると、オレンジの爽やかな香りが広がっていました。
◆蓄積した汚れも軽く拭くだけで感動の落ち具合
実際に軽く拭いてみると、汚れがスルスル落ちて感動！ 普段定期的に拭き掃除はしていたものの、今までゴシゴシ擦って落としていたのが嘘のように、みるみる汚れが浮いてくるのを感じて嬉しい反面、ここまで汚れていたことにショックを受けました。
軽く拭き取ったあとに庫内を確認すると、しっかりと汚れが落ちているのが分かりました。電子レンジ内のイヤなニオイもなくなり、面白いくらい汚れが落ちるので、これはクセになりそうです。
◆日常のメンテナンス掃除に◎！
筆者は定期的に庫内を拭き掃除していたこともあり、頑固な焦げのこびりつきなどはなかったので、軽く拭き取るだけで見違えるほどきれいにすることができました。SNS上では「こびりついた焦げは落ちにくい」との口コミも見かけたため、気づいたときに使用するのが良さそうです。手軽にケアしたい人は、一度試してみる価値アリの便利グッズでした。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
◆1分加熱で洗浄成分が隅々まで拡散
ダイソーの「電子レンジ洗浄剤」110円（税込）は、オレンジオイル配合で消臭＆除菌ができます。レンジで1分あたためて拭き取るだけの手軽さが魅力で、ただ拭くだけの掃除法とは異なり、蒸気と共に洗浄剤が庫内に拡散するため、より清潔に保てるのが魅力です。
まずは、付属のスポンジに洗浄液をかけてしみこませます。洗浄液はシャバシャバ系なので、庫内にスポンジを置いてから洗浄液をかけるのがおすすめ。スポンジにぐんぐんしみこんでいくのが、目に見えて分かりました。
スポンジを電子レンジに入れて1分加熱します。加熱することでスポンジが膨らんでいき、蒸気と共に洗浄剤がレンジ内に拡散するため、庫内全体の汚れが落ちやすくなるのが特徴です。加熱後、レンジの扉を開けると、オレンジの爽やかな香りが広がっていました。
◆蓄積した汚れも軽く拭くだけで感動の落ち具合
実際に軽く拭いてみると、汚れがスルスル落ちて感動！ 普段定期的に拭き掃除はしていたものの、今までゴシゴシ擦って落としていたのが嘘のように、みるみる汚れが浮いてくるのを感じて嬉しい反面、ここまで汚れていたことにショックを受けました。
軽く拭き取ったあとに庫内を確認すると、しっかりと汚れが落ちているのが分かりました。電子レンジ内のイヤなニオイもなくなり、面白いくらい汚れが落ちるので、これはクセになりそうです。
◆日常のメンテナンス掃除に◎！
筆者は定期的に庫内を拭き掃除していたこともあり、頑固な焦げのこびりつきなどはなかったので、軽く拭き取るだけで見違えるほどきれいにすることができました。SNS上では「こびりついた焦げは落ちにくい」との口コミも見かけたため、気づいたときに使用するのが良さそうです。手軽にケアしたい人は、一度試してみる価値アリの便利グッズでした。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama