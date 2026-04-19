前・広島県安芸高田市長で、2024年の東京都知事選にも出馬した石丸伸二氏（43）が、ABEMAのオリジナル恋愛番組『恋愛病院』に出演し、話題を集めている。

石丸氏は2025年1月に地域政党「再生の道」を立ち上げ、同年夏の都議選と参院選で多くの新人候補を擁立したものの、全員が落選。その後、党代表を退き、現在は講演会やオンライン配信を中心に活動している。政治部記者はこう話す。

「石丸さんは政治家への復活を諦めていないと思います。今は色々な番組や配信に出演して顔を売ろうとしている。2024年7月の都知事選出口調査では、18〜29歳の約40％以上が石丸氏に投票し、同年代でトップの支持を集めていた。

無党派層の若者の受け皿になっていくしか道はないと思っているのではないでしょうか。特に恋愛リアリティーショーは若者を中心に絶大な人気を誇っていますから、そうした層にアピールする手段と考えているのかもしれません」

同番組は、政治・経済・カルチャーなど各分野で活躍する男女10人が、2泊3日の共同生活を行ない、恋愛相手を見つける企画だ。仕事を優先してきた結果、恋愛から距離を置いてきた大人たちが、新たな環境に身を置くことで、恋や自分自身と向き合う姿を描く。

番組内で石丸氏は「しんじ（43）」として登場。プロフィールでは、恋愛における自身の強みを「ロジック」、過去の失敗談を「理詰めで泣かれる」と記載していた。

石丸氏といえば、都知事選のテレビ開票特番で見せた"石丸構文"も話題となった。

「インタビュアーの質問に対して、論点をズラして質問で返す独特の話法がSNS上で賛否を呼びました」（同前）

その"石丸構文"は同恋愛番組でも健在だった。初回放送で「本気で恋したのはいつ？」と問われると、「測定が難しい」と前置きしつつ、「本当のと言われたので、要は真偽があるって前提で聞かれたじゃないですか。どれが偽か言えないってことです」と切り返した。さらに「むしろ逆に世の皆さんに問うてみたいんですけど、その本気は合ってたんですか？」と質問を質問で問い返す展開に。

このやり取りには、スタジオの面々も思わず苦笑した。

恋愛でも"落選"となってしまうのか。

※週刊ポスト2026年5月1日号