「卓球天使」として、話題を集めているタレントの菊池日菜さんが、１７日、自身のインスタグラムを更新。

「新たなスタート」を切ることを報告しました。



【写真を見る】【 卓球天使・菊池日菜 】 「これまで所属していた環境を離れ、新たなスタートを切ります」「今後はお仕事に真摯に向き合いながら、さまざまなことにも挑戦」





菊池日菜さんは「ご報告」として「この度、4月10日をもちましてこれまで所属していた環境を離れ、新たなスタートを切ります。」と、投稿。



続けて「今後はお仕事に真摯に向き合いながら、さまざまなことにも挑戦していきたいと思っております。」と、明かしました。





そして「今後ともどうぞよろしくお願いいたします。」と、しています。





先月、菊池日菜さんは東京女子体育大学を卒業したことを報告し「この4年間で経験したこと、乗り越えてきたこと、出会えたすべての人たちは私にとってかけがえのない大切な財産です。」と、投稿。



続けて「これからまた新たな道へと進みます。これまで学んだことや経験を大切にしながら、私らしく一歩ずつ成長していきたいと思います。そして、これまで支えてくださった皆さんに恩返しができるよう、これからも努力を続けていきます。」「皆さんこれからもよろしくお願いいたします」と、その思いを綴っていました。





【 菊池日菜さん プロフィール 】

生年月日：2004年2月11日

出身地埼玉県

身長：155cm

趣味：食べること、運動、音楽を聴くこと

特技：卓球







【担当：芸能情報ステーション】