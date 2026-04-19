世界で島根県の大田市内だけに自生し、樹皮の一部が鎧（よろい）の草摺（くさずり）のように反り返った松「ヨロイマツ（鎧松）」を後世に残そうと、山林所有者らでつくる市林友会が保存活動に取り組んでいる。

かつて高級木材として使われたが、現存が確認されているのは３本のみ。市林友会は、保存活動の担い手確保にも力を注ぐ。（佐藤祐理）

ヨロイマツは、樹皮の鱗片（りんぺん）が反り返って幹の周りを１周し、木の上に向かって一定間隔で同じように７段程度形成されている。製材すると美しい木目が現れるため、かつては高級木材として床柱や長押（なげし）、鴨居（かもい）などに使われていたという。

山林の手入れの際に偶然発見されるケースがほとんどという貴重な種で、現在は三瓶町池田と三瓶町多根、久利町に１本ずつ確認されている。松食い虫被害に遭う可能性もあり、保存が課題となっている。

市林友会は１９９９年から、ヨロイマツの遺伝子を持った松の枝を穂木として、松食い虫に抵抗性のあるクロマツの台木に接ぎ木を始めた。遺伝子の保存が目的で、年間５０本程度の接ぎ木をしているが、うまく活着するのは１０本程度のため、専門家に技術指導を仰いでいる。

２０２４年度からは、県立邇摩高（大田市）の森林科学の授業で、生徒に接ぎ木に挑戦してもらっており、保存活動の担い手として期待する。

また、ヨロイマツに広く関心を持ってもらおうと、２４年に三瓶町上山地区で伐採した丸太材を市役所玄関前で６月３０日まで展示中だ。間近で樹皮の反り返りを観察できるほか、保存のため、松食い虫被害の予防薬剤注入や不要木の除去に取り組んでいることもパネルで説明している。

市林友会の和田秀夫会長（８０）は「ヨロイマツは風前のともしびになっている。大田のシンボルツリーとして皆に大切にしてもらいながら、接ぎ木で増やし、若い人たちにも林業に関心を持ってほしい」と話している。

市林友会は希望に応じて、市内のヨロイマツを見学するツアーを企画している。問い合わせは市森林組合内の市林友会事務局（０８５４・８２・８５００）。