「春季高校野球千葉大会・２回戦、中央学院７−０習志野」（１９日、千葉県総合スポーツセンター野球場）

巨人、オリックスで活躍した谷佳知氏（５３）＝本紙評論家＝と、柔道女子４８キロ級で００年アテネ五輪、０４年シドニー五輪金メダリストの亮子氏（５０）の次男、中央学院・晃明外野手（２年）が「２番・左翼」でスタメン出場し、公式戦初安打をマークした。

初回１死から２球目の変化球を打ち返し、遊撃手と左翼手の間にバウンド。１６４センチの手足を全力で使って二塁に到達した。試合後は照れ笑いを浮かべながら「初球からどんどん振っていこうと思っていたので。結果的に言い形になって良かった」と話した。

両親も応援に駆けつけ、父・佳知氏は「いい感じでも調整もできていると思う。千葉は強豪なのでなかなか勝つのは難しいけど一生懸命やって、野球を楽しくやってくれればそれが一番」と優しいまなざしでうなずいた。母・亮子氏は「１年間いろんな経験を積ませてもらって、それがあのヒットにつながったので良かった。みんなと仲良く協力して学校生活をやれていると聞いているので、その辺はちょっとずつ成長してるのかな」と目尻を下げて喜んだ。