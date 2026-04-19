バレーボール女子韓国代表（セッター）のアン・ヘジン（２８）が飲酒運転をしていた事実が発覚し、所属球団のＧＳカルテックス・ソウルＫＩＸＸ（以下、ＧＳ）と韓国バレーボール連盟が懲戒手続きに着手したと１８日、現地メディアのインサイトなどが報じた。

記事によると１７日、ＧＳは「アン・ヘジン選手の飲酒運転が明らかになり、責任を重く受け止めている」「ファンの皆さまにご心配をおかけしてしまい誠に遺憾であり、謝罪申し上げる」とコメントを発表したという。また「独自に事案の経緯を把握し、相応の措置を取る」「再発防止のため、選手団と球団関係者の教育および管理体制を見直し整備する」と約束したことを伝えた。

アン・ヘジンも、自身のＳＮＳに直筆文を公開し「完全に私の責任であり、弁明の余地もない軽率な行動だった」とファンへ謝罪した。

韓国バレー連盟の規定上、飲酒運転が発覚した場合「警告」から「除名」、５００万ウォン（約５０万円）以上の制裁金に至るまで、さまざまな処分が科される可能性があるという。

大韓バレーボール協会は１６日に国家代表リストを発表し、アン・ヘジンの名前が含まれていたが、今回の件により選抜取り消しの可能性が提起されていると伝えた。